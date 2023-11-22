В России предложили не учитывать имущественный фактор при расчете детского пособия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила не учитывать имущественный фактор при расчете детского пособия. Свое обращение она направила в адрес первого зампреда комитета Госдумы во вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой, сообщает RT.

Волынец напомнила, что в стране утверждены порядок и условия назначения выплаты ежемесячного пособия по случаю рождения и воспитания ребенка, в которых учитывается имущественный фактор семьи и занятость родителя.

Омбудсмен уверена, что в реализации социально-демографической политики и усиления мер поддержки семьи, нужно назначить единой пособие, в котором не будут учитываться нефинансовые, имущественные факторы.

Волынец предложила рассмотреть вопрос внесения изменений в постановление российского правительства "О порядке назначения выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка". Она считает, что при расчете выплаты стоит учитывать только общий доход семьи.

Ранее Волынец выдвинула инициативу создать в стране единое пособие для беременных. По ее словам, нужно исключить комплексный подход нуждаемости семьи и увеличить размер выплат до прожиточного минимума, который установлен российскими субъектами.

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