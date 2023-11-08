В России предложили ввести единое пособие для беременных

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В России могут ввести единое пособие для беременных. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец выступила с инициативой предусмотреть такие выплаты. Об этом пишет RT.

Детский омбудсмен уже направила соответствующее письмо первому зампреду комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяне Буцкой. В нем она напомнила, что в настоящее время беременным женщинам могут выплачивать ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, если у них есть дети в возрасте до 17 лет. Однако решение о назначении выплат принимается только после оценки нуждаемости семьи, добавила Волынец.

"Необходимо при назначении единого пособия по беременности исключить комплексный подход нуждаемости семьи и увеличить размер выплат до прожиточного минимума, установленного субъектами России", – говорится в ее обращении.

По мнению Волынец, это поможет усилить меры поддержки и повысить эффективность от реализации социально-демократической политики в стране. Детский омбудсмен считает, что назначать выплату нужно лишь по факту регистрации беременности.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил финансово поощрять женщин, которые решили родить ребенка вместо того, чтобы сделать аборт. Соответствующее обращение он направил на имя зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой.

Парламентарий отметил, что сохранение жизни ребенка является важной частью стратегии по уменьшению количества абортов в стране. Государство, по его словам, должно обладать "материнской защитной функцией", при которой могло бы брать на попечение детей, матери которых решили от них отказаться.



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