Путин назвал проблему абортов в РФ острой

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Проблема абортов остро стоит в России. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с членами Общественной палаты РФ.

Президент подчеркнул, что необходимо решить вопрос, что с этой проблемой делать. Он упомянул запрет продажи препаратов для прерывания беременности и улучшение социально-экономического положения в стране.

Говоря о втором варианте, Путин также назвал повышение уровня благосостояния, социального обслуживания, реальных заработных плат, материальной помощи молодым студенческим семьям, помощи молодым семьям по приобретению жилья и иным направлениям.

Между тем глава государства заявил, что в стране есть много направлений по поддержке материнства и детства, правительство отвечает за социальный блок. Однако он добавил, что уделять внимание вопросу нужно постоянно.

"Государство за последние годы очень много сделало для поддержки семей с детьми", – подчеркнул Путин.

Ранее Минздрав РФ ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности. Их внесли в перечень предметно-количественного учета. Приказ вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Между тем продажи таблеток для предупреждения беременности в аптеках России выросли до максимального уровня за последние 6 лет. Аналитики считают, что такой рост связан с ограничениями по отпуску препаратов для аборта.

В столичных клиниках могут поменяться правила прерывания беременности