03 ноября, 17:46Общество
Путин назвал проблему абортов в РФ острой
Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"
Проблема абортов остро стоит в России. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с членами Общественной палаты РФ.
Президент подчеркнул, что необходимо решить вопрос, что с этой проблемой делать. Он упомянул запрет продажи препаратов для прерывания беременности и улучшение социально-экономического положения в стране.
Говоря о втором варианте, Путин также назвал повышение уровня благосостояния, социального обслуживания, реальных заработных плат, материальной помощи молодым студенческим семьям, помощи молодым семьям по приобретению жилья и иным направлениям.
Между тем глава государства заявил, что в стране есть много направлений по поддержке материнства и детства, правительство отвечает за социальный блок. Однако он добавил, что уделять внимание вопросу нужно постоянно.
"Государство за последние годы очень много сделало для поддержки семей с детьми", – подчеркнул Путин.
Ранее Минздрав РФ ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности. Их внесли в перечень предметно-количественного учета. Приказ вступит в силу с 1 сентября 2024 года.
Между тем продажи таблеток для предупреждения беременности в аптеках России выросли до максимального уровня за последние 6 лет. Аналитики считают, что такой рост связан с ограничениями по отпуску препаратов для аборта.
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