04 октября, 11:24Общество
Минздрав ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности
Фото: 123RF/engagestock
Минздрав РФ ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности. Соответствующий приказ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Их внесли в перечень предметно-количественного учета. Приказ вступит в силу с 1 сентября 2024 года.
Ранее в Госдуме РФ предложили давать желающей сделать аборт женщине две недели спокойствия на обдумывание решения. Депутат Госдумы Султан Хамзаев выразил уверенность в необходимости ввести уголовное наказание за склонение к абортам.
Кроме того, необходим жесткий контроль за фармакологией в данной области, так как в легком доступе находятся препараты, убивающие ребенка и калечащие организм матери, резюмировал Хамзаев.
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