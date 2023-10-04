Минздрав ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности

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Минздрав РФ ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности. Соответствующий приказ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Их внесли в перечень предметно-количественного учета. Приказ вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Ранее в Госдуме РФ предложили давать желающей сделать аборт женщине две недели спокойствия на обдумывание решения. Депутат Госдумы Султан Хамзаев выразил уверенность в необходимости ввести уголовное наказание за склонение к абортам.

Кроме того, необходим жесткий контроль за фармакологией в данной области, так как в легком доступе находятся препараты, убивающие ребенка и калечащие организм матери, резюмировал Хамзаев.



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