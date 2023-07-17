Минздрав РФ поддержал инициативу ограничить продажи препаратов для аборта

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Минздрав РФ поддерживает ограничение продажи и перевод на количественный учет препаратов для абортов, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

По его мнению, перевод препаратов для абортов на количественный учет необходимо завершить в этом году. Мурашко также подчеркнул необходимость строгого контроля средств, которые используются для медикаментозного аборта.

Ранее в Госдуме РФ предложили давать желающей сделать аборт женщине две недели спокойствия на обдумывание решения. Депутат Госдумы Султан Хамзаев выразил уверенность в необходимости ввести уголовное наказание за склонение к абортам.

Кроме того, необходим жесткий контроль за фармакологией в данной области, так как в легком доступе находятся препараты, убивающие ребенка и калечащие организм матери, резюмировал Хамзаев.

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