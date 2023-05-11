"Союз отцов" поддержал идею исключить аборт по немедицинским показаниями из ОМС

Фото: портал мэра и правительства Москвы//Максим Мишин

Председатель Всероссийской общественной организации "Союз отцов" Юрий Соленов поддержал идею депутата Госдумы Виталия Милонова исключить аборт по немедицинским показаниям из ОМС. Об этом сообщает RT.

Соленов отметил сложность вопроса. По его мнению, для принятия окончательного решения нужно провести опросы и исследования.

"Боюсь, что данная инициатива приведет к увеличению нелегальных абортов", – сказал он.

Также глава организации подчеркнул, что к данному шагу нужно подходить продуманно, а также исключить возможные риски, которые могут впоследствии повлиять негативно на репродуктивное здоровье женщин.

Ранее Виталий Милонов предложил исключить аборт из видов медпомощи, которая оказывается за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС). Депутат заявил, что данный вид медицинского вмешательства должен рассматриваться государством и обществом как крайняя мера. Он добавил, что аборт не соответствует стратегическим целям государственной политики.

До этого "Союз отцов" выступил за инициативу введения знака отличия для выдающихся многодетных пап. Соленов тогда отметил, что это окажет положительное влияние на российские семьи, а также привлечет внимание общества к ответственному и вовлеченному отцовству.

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