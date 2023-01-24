В "Союзе отцов" оценили идею ввести знак отличия для выдающихся отцов

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Инициатива о введении в России на федеральном уровне знака отличия для многодетных отцов является полезной и своевременной, заявил глава Всероссийской общественной организации "Союз отцов" Юрий Соленов. Об этом сообщает RT.

"Союз отцов" обеими руками за подобную инициативу. Я надеюсь, что правительство поддержит данное предложение. А мы уже готовы его поддерживать, инициировать и внедрять в дальнейшую жизнь", – сказал он.

По мнению Соленова, закрепление высокого и почетного статуса отцов на государственном уровне окажет положительное влияние на российские семьи. Кроме того, это привлечет внимание общественности к ответственному и более вовлеченному отцовству, уверен он.

"Чтобы каждый папа видел пример на своих глазах, куда и как тратить свою жизнь и время, чтобы то, что он вкладывает в будущее, касалась прежде всего детей и его семьи", – добавил Соленов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести в России на федеральном уровне знак отличия для выдающихся многодетных отцов. С такой инициативой он обратился к Михаилу Мишустину.

Парламентарий напомнил, что сегодня существует большое количество наград для многодетных матерей, в том числе звание "Мать-героиня". Отцов же награждают только на уровне отдельных регионов.

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