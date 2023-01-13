В СПЧ объяснили отмену отсрочки для отцов с тремя детьми завершением мобилизации

Фото: Агентство ''Москва''/Кирилл Зыков

Отсрочка от призыва отцам семей с тремя детьми была предоставлена на фоне частичной мобилизации осенью 2022 года. Сейчас, когда мобилизация в стране завершена, в действии отсрочки нет необходимости, сообщила в эфире радиостанции "Говорит Москва" зампредседателя Совета по правам человека Ирина Киркора.

"Мобилизация завершена. Я надеюсь, именно это является причиной. Пока диалог с главным мобилизационным управлением генштаба министерства обороны – мы на него надеемся, но он пока еще не начат", – подчеркнула она.

Киркора также отметила, что в указе президента РФ сообщалось о качественных показателях по частичной мобилизации. Поэтому в СПЧ все же надеются, что они свидетельствуют о завершении частичной мобилизации в стране.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила об отмене отсрочки от частичной мобилизации для отцов семей с тремя детьми. Со ссылкой на Киркору депутат уточнила, что постановление было направлено в военкоматы в декабре 2022 года. Однако в Минобороны тогда не прокомментировали данный вопрос.

В свою очередь, в Минобороны подтвердили данную информацию.

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