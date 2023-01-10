В Госдуме оценили предложение о досрочном выходе на пенсию многодетных отцов-одиночек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуме оценили предложение досрочного выхода на пенсию многодетных отцов-одиночек, с которым ранее выступила детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Об этом пишет RT.

Свое мнение по этому вопросу высказала первый зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Она сделала акцент на том, что отец должен оставаться примером для ребенка.

"Мне кажется, что нужно уходить все-таки в сторону работающего папы. Папы, получающего достойную зарплату, который показывает пример своим детям", – добавила она.

В то же время Буцкая обратила внимание на то, что папа на пенсии сможет проводить больше времени с детьми.

Однако она уверена, что отец, у которого есть стабильная и достойная работа, будет оказывать более положительное влияние на своего ребенка.

Ранее Волынец предложила дать многодетным отцам-одиночкам возможность досрочно выходить на пенсию. Соответствующее обращение она направила на имя главы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной.

На сегодняшний день право досрочного выхода на пенсию для многодетных отцов не предусмотрено.

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