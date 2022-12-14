В Союзе отцов оценили идею дополнительных выходных для родителей детей с инвалидностью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ситуация с рождением детей с инвалидностью в семьях с двумя и более детьми требует особого внимания, поэтому предложение Госдумы расширить льготы выглядит резонным. Таким мнением поделился председатель Всероссийской общественной организации "Союз отцов" Юрий Соленов.

По его словам, дополнительные выходные помогут родителям проводить с детьми куда больше времени. Кроме того, решение только улучшит взаимоотношения между родственниками.

"В прошлом году прозвучали цифры, что практически в 85% семей, где рождается ребенок с инвалидностью, отец уходит из дома. Можно отметить, что когда повышенное внимание со стороны властей и законодателей обращается на такие семьи и предоставляются дополнительные особые льготы, то семья может чувствовать себя более уверенно", – цитирует Соленова RT.

Председатель общественной организации также подчеркнул, что в перечень дополнительной поддержки следует включить дорожную карту, которая расскажет о всех положенных преференциях.

Ранее член думского комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров выступил с инициативой расширить список льгот, которые положены родителям двух и более детей с инвалидностью. Он предложил наделить каждого из опекунов правом на четыре дополнительных оплачиваемых выходных в течение месяца.

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