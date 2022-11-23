Половина россиян поддерживают отмену льгот при поступлении в вузы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 51% россиян поддерживают отмену льгот при поступлении в высшие учебные заведения. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Уточняется, что участие в опросе приняли 10,4 тысячи человек. По словам половины из них, активная школьная жизнь и заслуги абитуриента в образовательном процессе не должны упрощать поступление на бюджетное место.

22% опрошенных посчитали, что льготы необходимо распространить только на отличников и медалистов. Еще 8% поддержали особые условия при поступлении для победителей конкурсов и олимпиад по профильным предметам.

"Я думаю, для поступления важнее всего знания, а значит, право на приоритетное поступление должно быть не у спортсменов или волонтеров, а у победителей конкурсов и олимпиад", – поделился мнением один из опрошенных.

7% респондентов поддержали льготы для детей из многодетных семей, 3% – для сирот, 2% – для инвалидов.

Еще 3% участников опроса высказали мнение, что особые условия при поступлении в вузы должны распространяться на детей ветеранов и военнослужащих, 1% – на волонтеров и олимпийских чемпионов, еще 2% выбрали ответ "другое".

Ранее в РФ предложили включить в школьную программу дисциплины по подготовке учеников к условиям реальной жизни. С инициативой выступил основатель математической онлайн-школы "Эра" Борис Любошиц.

По словам эксперта, в образовательных учреждениях необходимо развивать универсальные навыки детей. Например, изучив основы финансовой грамотности, школьник будет лучше подготовлен к самостоятельной жизни.



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