Эксперт предложил ввести в школьную программу модули для подготовки к реальной жизни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Основатель математической онлайн-школы "Эра" Борис Любошиц предложил предусмотреть в школьной программе модули, призванные подготовить учеников к реальной жизни. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Специалист выразил мнение, что в образовании важно создавать прикладные блоки, а также уделять особое внимание развитию интереса и универсальных навыков.

"Возможно – разделами в рамках имеющихся предметов, благодаря которым выпускник будет лучше подготовлен к реальной жизни вне стен школы: основы финансовой грамотности, основы регулярного менеджмента, основы политики, основы медицины, основы программирования", – заявил Любошиц.

Также основатель онлайн-школы призвал снизить нагрузку на учителей, а именно сократить ту часть работы, которая не связана непосредственно с обучением детей. Освободившееся время уместно было бы выделить под саморазвитие педагогов и подготовку качественных уроков.

В начале ноября министр просвещения РФ Сергей Кравцов объявил, что с предстоящего учебного года в школах страны стартует курс по начальной военной подготовке. До 1 января его будут подготавливать, после чего проверят на практике.

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