Эксперт разъяснил суть инициативы по введению единой школьной формы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Новая законодательная инициатива, связанная с введением единой школьной формы, не означает, что речь идет о введении одинаковой формы по всей стране, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Как подчеркнул председатель Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин, школы вместе с родительской общественностью могут выбрать форму в конкретном образовательном учреждении.

Эксперт напомнил, что нигде в законе "Об образовании в РФ" не говорится об обязательных требованиях к школьной форме. Там указано, что школы могут устанавливать требования к внешнему виду по согласованию с учащимися и родителями.

Юрист подчеркнул, что в уставе каждой школы должны быть прописаны правила по форме, а также санкции, если ребенок не носит ее.

"Это все должно быть четко зарегистрировано, прописано в локальном нормативном документе. Если этого нет, то школа и не может применить никаких воздействий по отношению к нарушителю", – пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения России планирует ввести единую школьную форму. Такой законопроект уже внесен в Госдуму всеми фракциями. Спикер Госдумы Вячеслав Володин также поддержал инициативу и выразил надежду принять ее до конца года.

Инициативу по введению формы в школах, согласно исследованию ВЦИОМ, поддерживают 72% жителей России. Результаты исследования показали, что доля одобряющих данную идею упала на 10 процентных пунктов по сравнению с 2018 годом (82%).



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