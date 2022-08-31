Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

16:39

Психолог заявила о пользе школьной формы

обществодети

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Психолог Наталья Малышева объяснила, почему нужна школьная форма. Об этом пишет "Лента.ру".

"Сейчас бесконечные споры по этому вопросу: нужна она или нет? Мой ответ – однозначно да", – сказала она.

По мнению эксперта, школьная форма нужна для того, чтобы ничего не отвлекало ребят от учебного процесса. Малышева напомнила, как в 90-х решили отказаться от формы, и ученики, в семьях которых был низкий достаток, вынуждены были терпеть насмешки со стороны сверстников в отношении своей одежды.

"Упреки и унижения доводили отдельную группу детей до депрессий и отбивали желание ходить в школу", – добавила психолог.

Единый стиль одежды позволяет уравнять учеников между собой, резюмировала эксперт.

Ранее Российское движение школьников заявило о намерении предложить единый стандарт школьной формы для первоклассников РФ. Представители запустили конкурс для участников программы "Орлята России", в ходе которого разработают лучший эскиз формы для учеников.

Председатель общественного совета при Минпросвещения Виталий Сурвилло считает, что единый стандарт школьной формы поможет воспитать второстепенность важности одежды, а также снизить вес потребительских ценностей в сознании детей.

Однако, по словам первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой, представители РШД пока только выразили свое мнение, какой должна быть школьная одежда. В движении не считают, что форма должна стать обязательной для всех.

Школьную форму для учителей предлагают ввести в Санкт-Петербурге

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать