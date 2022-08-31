Психолог заявила о пользе школьной формы

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Психолог Наталья Малышева объяснила, почему нужна школьная форма. Об этом пишет "Лента.ру".

"Сейчас бесконечные споры по этому вопросу: нужна она или нет? Мой ответ – однозначно да", – сказала она.

По мнению эксперта, школьная форма нужна для того, чтобы ничего не отвлекало ребят от учебного процесса. Малышева напомнила, как в 90-х решили отказаться от формы, и ученики, в семьях которых был низкий достаток, вынуждены были терпеть насмешки со стороны сверстников в отношении своей одежды.

"Упреки и унижения доводили отдельную группу детей до депрессий и отбивали желание ходить в школу", – добавила психолог.

Единый стиль одежды позволяет уравнять учеников между собой, резюмировала эксперт.

Ранее Российское движение школьников заявило о намерении предложить единый стандарт школьной формы для первоклассников РФ. Представители запустили конкурс для участников программы "Орлята России", в ходе которого разработают лучший эскиз формы для учеников.

Председатель общественного совета при Минпросвещения Виталий Сурвилло считает, что единый стандарт школьной формы поможет воспитать второстепенность важности одежды, а также снизить вес потребительских ценностей в сознании детей.

Однако, по словам первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой, представители РШД пока только выразили свое мнение, какой должна быть школьная одежда. В движении не считают, что форма должна стать обязательной для всех.