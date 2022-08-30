В профсоюзе оценили идею ввести школьную форму для учителей Петербурга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Решение о введении формы для учителей может быть принято, однако педагоги должны иметь право отказаться от соблюдения правила. Об этом в разговоре с "Лентой.ру" сообщил член совета межрегионального профсоюза "Учитель" Всеволод Луховицкий.
"Я думаю, что если педагоги Петербурга в самом деле примут такое решение, то это будет их решение, только это должен быть не городской педсовет, на котором присутствуют три человека: директор, завуч и еще кто-то от школы, а решение каждого педсовета с абсолютно независимым голосованием, тогда почему бы и нет", – сообщил Луховицкий.
Он также отметил, что не представляет введения правила об обязательном ношении формы учителями в трудовом договоре с педагогами. Часть сотрудников должна иметь право не носить форму на работе, добавил Луховицкий.
Школьную форму для учителей предложили ввести в Санкт-Петербурге. Предложение поступило во время городского педагогического совета. Там же продемонстрировали варианты школьной формы для педагогов.
Идею должны оформить педагоги. После этого, уточнил губернатор региона Александр Беглов, примут бюджет и рассмотрят возможность сертификатов для покупки соответствующей одежды. Производство формы планируют реализовать в Санкт-Петербурге.
Школьную форму для учителей предлагают ввести в Санкт-Петербурге
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