Школьную форму для учителей предлагают ввести в Санкт-Петербурге. Предложение, а также внезапный показ школьных мод прошел во время городского педагогического совета.

Если идею педагоги одобрят, то при принятии бюджета обсудят сертификаты на приобретение комплектов корпоративной одежды, написал у себя в соцсетях губернатор Беглов. Корпоративную форму для учителей собираются производить также в Санкт-Петербурге. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.