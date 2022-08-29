Дождь, гроза и до 28 градусов тепла ожидается в столичном регионе в понедельник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В понедельник, 29 августа, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
"Максимальная температура воздуха в Москве составит 26...28 градусов, по области – 23...28 градусов. Ветер юго-восточный 5–10 метров в секунду, при грозе порывы 12–15 метров в секунду", – говорится в сообщении.
Отмечается, что атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 40%.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что с первых чисел сентября в Москве ожидается резкое похолодание. По словам синоптика, 29 августа станет последним летним днем, когда температура воздуха в столице прогреется до 28–30 градусов тепла.
Вильфанд отметил, что во вторник, 30 августа, антициклон, определявший жару в центре европейской части России, начнет медленно отступать на восток. В связи с этим также ожидается снижение атмосферного давления на 6–7 миллиметров ртутного столба. Кроме того, 30 августа в Москве окажется воздух, пришедший с запада, что станет причиной понижения температуры еще на несколько градусов.
По его словам, 1 сентября температура воздуха в столице резко изменится.
Этот август в Москве стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений
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