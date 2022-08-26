В Гидрометцентре предупредили об увеличении пожароопасности в последующие годы

Фото: МЧС РФ

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в мире в последующие годы будет возрастать пожароопасность. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Все хорошо знают понятие "потепление климата", но это потепление происходит неравномерно. В низких широтах, экваториальных, тропических, повышение температуры происходит, но медленно, тренд не очень значительный. В умеренных и высоких широтах гораздо явственнее проявляется потепление", – рассказал Вильфанд.

Он отметил, что снижение различий температуры воздуха между широтами приводит к тому, что поступающие с востока на запад и обратно потоки воздуха слабеют и усиливается меридианальность природных процессов – потоки воздуха с юга на север и с севера на юг.

По словам Вильфанда, повторяемость "волн тепла" растет и будет расти, что создает условия для возникновения пожаров.

Ранее Владимир Путин поручил главам регионов принять все меры по борьбе с возгораниями в России и минимизировать последствия от них.

По данным Россельхоза, в России тушат 104 пожара в 18 регионах страны. Общая площадь возгораний – 107 тысяч гектаров. Трудности с тушением пожаров были зафиксированы в Рязанской, Нижегородской, Ростовской областях, а также в Коми, Марий Эл и Якутии.

Президент заявил, что борьба с пожарами остается сложной из-за аномальной жары в России и Европе. Кроме того, в европейской части страны и на Дальнем Востоке по-прежнему сохраняются риски ухудшения ситуации с лесными пожарами.

