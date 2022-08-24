Путин поручил принять все меры по ликвидации лесных пожаров в РФ

12:21
Фото: 62.mchs.gov.ru
Владимир Путин в ходе совещания по борьбе с лесными пожарами поручил принять все меры по борьбе с возгораниями в России и минимизировать последствия от них, передает ТАСС.
По данным Россельхоза, в России тушат 104 пожара в 18 регионах страны. Общая площадь возгораний – 107 000 гектаров. Трудности с тушением пожаров были зафиксированы в Рязанской, Нижегородской, Ростовской областях, а также в Коми, Марий Эл и Якутии.
Президент РФ заявил, что борьба с пожарами остается сложной из-за аномальной жары в России и Европе. Кроме того, в европейской части страны и на Дальнем Востоке по-прежнему сохраняются риски ухудшения ситуации с лесными пожарами. В связи с этим Путин поручил принять все необходимые меры.
По словам президента, возгорания в Рязанской области распространились на Окский и Мещерский заповедники. В связи со сложившейся ситуацией Путин сообщил, что в борьбе с пожарами необходимо действовать на опережение: помогать населению, а также пытаться сохранить лесной фонд и животный мир. Особое внимание президент уделил скорейшей ликвидации пожаров, которые возникли в 5 километрах от населенных пунктов в регионе.
Кроме того, в ходе совещания Путин поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко лично посетить пожароопасные регионы.
"Я прошу Дмитрия Юрьевича Григоренко, который назначен председателем правительственной комиссии, созданной для координации работы по локализации и ликвидации лесных пожаров на территориях отдельных субъектов, посетить регионы, где самая сложная, напряженная сейчас ситуация, лично посмотреть, что там происходит, и сделать необходимые предложения, по итогам доложить", – сказал президент.
Ранее врио губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что распространение огня на юг и запад региона практически удалось остановить. Он добавил, что специалисты работают над ликвидацией возгораний, в том числе в ночное время суток.
До этого координатор направления "Реагирование" группы "Добровольные лесные пожарные Центрального региона" Владимир Кастрель объяснил, в чем заключается сложность в тушении пожаров в Рязанской области. По его словам, основными проблемами являются низкая влажность воздуха и сильный ветер, из-за которого возгорания переходят к верхним слоям.
Кроме того, густая населенность региона не позволяет пожарным прибегать к более эффективным методам тушения пожаров.
Ситуация с пожарами под Рязанью осложнилась сухой и ветреной погодой
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