Путин поручил принять все меры по ликвидации лесных пожаров в РФ

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Владимир Путин в ходе совещания по борьбе с лесными пожарами поручил принять все меры по борьбе с возгораниями в России и минимизировать последствия от них, передает ТАСС.

По данным Россельхоза, в России тушат 104 пожара в 18 регионах страны. Общая площадь возгораний – 107 000 гектаров. Трудности с тушением пожаров были зафиксированы в Рязанской, Нижегородской, Ростовской областях, а также в Коми, Марий Эл и Якутии.

Президент РФ заявил, что борьба с пожарами остается сложной из-за аномальной жары в России и Европе. Кроме того, в европейской части страны и на Дальнем Востоке по-прежнему сохраняются риски ухудшения ситуации с лесными пожарами. В связи с этим Путин поручил принять все необходимые меры.

По словам президента, возгорания в Рязанской области распространились на Окский и Мещерский заповедники. В связи со сложившейся ситуацией Путин сообщил, что в борьбе с пожарами необходимо действовать на опережение: помогать населению, а также пытаться сохранить лесной фонд и животный мир. Особое внимание президент уделил скорейшей ликвидации пожаров, которые возникли в 5 километрах от населенных пунктов в регионе.

Кроме того, в ходе совещания Путин поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко лично посетить пожароопасные регионы.

"Я прошу Дмитрия Юрьевича Григоренко, который назначен председателем правительственной комиссии, созданной для координации работы по локализации и ликвидации лесных пожаров на территориях отдельных субъектов, посетить регионы, где самая сложная, напряженная сейчас ситуация, лично посмотреть, что там происходит, и сделать необходимые предложения, по итогам доложить", – сказал президент.

Ранее врио губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что распространение огня на юг и запад региона практически удалось остановить. Он добавил, что специалисты работают над ликвидацией возгораний, в том числе в ночное время суток.

До этого координатор направления "Реагирование" группы "Добровольные лесные пожарные Центрального региона" Владимир Кастрель объяснил, в чем заключается сложность в тушении пожаров в Рязанской области. По его словам, основными проблемами являются низкая влажность воздуха и сильный ветер, из-за которого возгорания переходят к верхним слоям.

Кроме того, густая населенность региона не позволяет пожарным прибегать к более эффективным методам тушения пожаров.

