Врио губернатора Рязанской области заявил, что продвижение огня на юг почти остановлено

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Распространение огня от лесных пожаров в Рязанской области на юг и на запад практически остановлено, заявил врио губернатора региона Павел Малков.

"Рассчитываем, что завтра полностью остановим распространение огня в северном направлении. Распространение на юг и на запад уже практически остановлено", – написал он в своем телеграм-канале.

Малков также сообщил об усилении группировка сил в основном направлении пожара, при этом работа по ликвидации огня продолжится ночью.

Он также выразил большую благодарность правительству Москвы и всем участникам борьбы со стихией.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил об ухудшении экологической ситуации в столичном регионе из-за увеличения концентрации продуктов горения лесных пожаров в воздухе. Синоптик рекомендовал москвичам прикрыть окна, включить кондиционер, очиститель или освежитель воздуха.

Москвичи начали чувствовать запах гари в городе из-за пожаров в Рязанской области. Вместе с тем в комплексе городского хозяйства столицы рассказали, что состояние воздуха остается в пределах нормы. В Росавиации подчеркнули, что, несмотря на смог, аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают работать в штатном режиме.

