Врио губернатора Рязанской области заявил, что продвижение огня на юг почти остановлено

23 августа, 23:21
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Распространение огня от лесных пожаров в Рязанской области на юг и на запад практически остановлено, заявил врио губернатора региона Павел Малков.
"Рассчитываем, что завтра полностью остановим распространение огня в северном направлении. Распространение на юг и на запад уже практически остановлено", – написал он в своем телеграм-канале.
Малков также сообщил об усилении группировка сил в основном направлении пожара, при этом работа по ликвидации огня продолжится ночью.
Он также выразил большую благодарность правительству Москвы и всем участникам борьбы со стихией.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил об ухудшении экологической ситуации в столичном регионе из-за увеличения концентрации продуктов горения лесных пожаров в воздухе. Синоптик рекомендовал москвичам прикрыть окна, включить кондиционер, очиститель или освежитель воздуха.
Москвичи начали чувствовать запах гари в городе из-за пожаров в Рязанской области. Вместе с тем в комплексе городского хозяйства столицы рассказали, что состояние воздуха остается в пределах нормы. В Росавиации подчеркнули, что, несмотря на смог, аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают работать в штатном режиме.
Москва усилила группировку спасателей для помощи в Рязанской области более чем в 20 раз
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: