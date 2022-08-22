МЧС привлекло к тушению пожаров в Рязанской области группировки сил из 5 регионов

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

МЧС привлекло к тушению пожаров в Рязанской области группировки сил из пяти соседних регионов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы МЧС РФ Илью Денисова.

"Со стороны МЧС к тушению пожаров привлечены группировки пяти соседних субъектов РФ, задействовано девять воздушных судов МЧС России, 310 человек личного состава и 77 единиц техники", – сообщил Денисов.

Замглавы МЧС РФ подчеркнул, что тушение пожаров демонстрирует межведомственное взаимодействие в рамках Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Ранее Сергей Собянин сообщил, что группировка, задействованная в тушении лесных пожаров в Рязанской области, увеличена до девяти тысяч человек.

По его словам, несмотря на все предпринимаемые властями меры, пожары продолжают разгораться, наблюдаются верховые пожары, к очагам возгорания трудно подобраться. Чтобы локализовать их и затем ликвидировать, на место также были направлены 200 единиц спецтехники, в том числе вертолеты.

До этого сообщалось, что вертолеты из Москвы сбросили 2,7 тысячи тонн воды при тушении пожаров в Рязанской области. Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков уточнил, что тогда для прокладки дорог к очагам возгорания и организации противопожарных разрывов в Рязанскую область дополнительно перебросили четыре тяжелых бульдозера.

