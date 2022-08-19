Вертолеты из Москвы сбросили 2,7 тыс тонн воды при тушении пожаров в Рязанской области

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Вертолеты Московского авиацентра сбросили 2,7 тысячи тонн воды на очаги возгораний в Рязанской области, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, группировка пожарно-спасательного гарнизона столицы в составе более 400 человек продолжает работу по локализации ландшафтных пожаров в регионе. Задействованы пять вертолетов Московского авиацентра: три пожарных вертолета Ка32-А, крупнейший в мире многоцелевой пожарный вертолет Ми-26Т и вертолет-разведчик ВК117С-2.



Для прокладки дорог к очагам возгорания и организации противопожарных разрывов в Рязанскую область дополнительно перебросили четыре тяжелых бульдозера.

Также Бирюков рассказал, что развернут уникальный пожарно-спасательный комплекс "Водолей", который обеспечивает бесперебойную заправку пожарной техники, подавая воду со скоростью 170 литров в секунду на расстоянии до 1,2 километра.



Заммэра добавил, что в столице для обеспечения пожарной безопасности в условиях экстремальных температур воздуха все городские службы и пожарно-спасательный гарнизон работают в усиленном режиме.



Лесные пожары в Рязанской области стали причиной смога в Москве. Их тушением спасатели занимаются уже несколько дней.

Так, крупный верховой пожар локализован в Рязанской области. Отмечалось, что благодаря слаженным действиям пожарных подразделений и авиации МЧС удалось предотвратить переход огня на населенный пункт Дедулино.

В общей сложности, по данным МЧС, площадь лесных пожаров на территории России в 2022 году составила почти 5 миллионов гектаров. Возгорания возникают под влиянием высоких температур и отсутствия осадков. Общее число пожаров в стране сократилось, однако увеличилось число погибших в результате них людей.