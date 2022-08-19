Угрозы перехода пожаров на населенные пункты под Рязанью нет – Рослесхоз

Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области

Населенные пункты в Рязанской области защищены от природных пожаров, в настоящее время угрозы перехода огня на жилье нет. Об этом сообщил глава Рослесхоза Иван Советников в эфире телеканала "Россия 24".

"За вчера объединенной группировке рязанских пожарных, сил МЧС, федерального резерва Рослесхоза, Авиалесоохраны удалось локализовать две кромки из четырех, мы полностью обеспечили защиту населенных пунктов, на сегодня угрозы перехода пожаров и в Деулино, и куда-то еще на населенные пункты нет", – сказал Советников.

Глава Рослесхоза выразил надежду, что в ближайшие дни специалистам удастся локализовать два оставшихся очага.

Он также отметил, что в Подмосковье торфяники обводнены, что делает практически невозможным повторение лета 2010 года.

Ранее Сергей Собянин сообщил об обнаружении новых очагов возгорания во Владимирской области, Москва отправила туда 30 единиц техники и 90 человек личного состава пожарных и спасателей.

До этого столичные власти направили 240 спасателей и 78 единиц техники в Рязанскую область для оказания помощи в тушении лесных пожаров. Два вертолета Московского авиационного центра принимают участие в тушении. На них установлены водосливные устройства емкостью 5 и 15 тонн соответственно.

Возгорание в Рязанской области стало причиной смога в Москве. Предполагается, что подобная ситуация сохранится в городе в ближайшие дни.

