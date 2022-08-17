Собянин рассказал о помощи Москвы в борьбе с лесными пожарами в Рязанской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные власти направили 240 спасателей и 78 единиц техники в Рязанскую область для оказания помощи в тушении лесных пожаров, сообщил Сергей Собянин.

Мэр Москвы напомнил, что жители запада, юго-запада и юга Москвы жалуются на запах гари, источником которого, по данным МЧС, стали пожары под Рязанью.

"Для оказания содействия в локализации возгораний нами в помощь отправлено 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники, в том числе 3 вертолета: Вк-117 – для авиационной разведки, Ка-32 и Ми-26 – для тушения пожаров", – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что запах гари и небольшой смог ощущаются в нескольких районах Москвы.

Отмечалось, что запах с утра 17 августа чувствуется в районе Крылатское, недалеко от Боровского шоссе, в Зюзине и Можайском. При этом в Солнцеве он становится уловимым в моменты, когда поднимается ветер. Также запах гари ощущается на юго-востоке.

Позже в Рослесхозе сообщили, что небольшое задымление на юге и юго-востоке столицы наблюдалось от локализованного пожара в Рязанской области. Ситуацию с появлением в Москве запаха гари взял на особый контроль городской главк МЧС.