В Рослесхозе исключили повторение в Москве ситуации с задымлением 2010 года

Фото: ТАСС/Алешковский Митя
Возможность повторения в столичном регионе ситуации 2010 года, связанной с задымлением из-за лесных пожаров, исключается, заявил глава Рослесхоза Иван Советников. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
"После пожаров 2010 года проведена масштабная работа по обводнению торфянников на территории Московской области. На сегодня повторение ситуации 2010 года фактически исключено", – сказал он.
В свою очередь, врио губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал, что в общей сложности в регионе действуют четыре очага пожаров.
"Самый крупный – порядка 500 гектаров, это Спасский район. Еще у нас пожар в Рыбновском районе, там порядка 45 гектаров, проводится тушение. В Спасском районе около 17 гектаров, тоже проводится тушение. И небольшое возгорание в национальном парке Мещера, там порядка 3 гектаров, это тоже Рязанский район", – цитирует Малкова РИА Новости.
Он подчеркнул, что региональные власти находятся на контакте с МЧС. В настоящий момент угрозы для населенных пунктов нет.
Ранее сообщалось, что запах гари и небольшой смог ощущаются в нескольких районах Москвы.
Отмечалось, что запах с самого утра слышен в районе Крылатское, недалеко от Боровского шоссе, в Зюзине и Можайском. При этом в Солнцеве он становится уловимым в моменты, когда поднимается ветер. Также запах гари ощущается на юго-востоке.
Позже в Рослесхозе сообщили, что небольшое задымление на юге и юго-востоке столицы наблюдалось от локализованного пожара в Рязанской области. Ситуацию с появлением в Москве запаха гари взял на особый контроль городской главк МЧС.
Запах гари почувствовали жители нескольких районов Москвы утром 17 августа
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: