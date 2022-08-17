В Рослесхозе исключили повторение в Москве ситуации с задымлением 2010 года

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Возможность повторения в столичном регионе ситуации 2010 года, связанной с задымлением из-за лесных пожаров, исключается, заявил глава Рослесхоза Иван Советников. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"После пожаров 2010 года проведена масштабная работа по обводнению торфянников на территории Московской области. На сегодня повторение ситуации 2010 года фактически исключено", – сказал он.

В свою очередь, врио губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал, что в общей сложности в регионе действуют четыре очага пожаров.

"Самый крупный – порядка 500 гектаров, это Спасский район. Еще у нас пожар в Рыбновском районе, там порядка 45 гектаров, проводится тушение. В Спасском районе около 17 гектаров, тоже проводится тушение. И небольшое возгорание в национальном парке Мещера, там порядка 3 гектаров, это тоже Рязанский район", – цитирует Малкова РИА Новости.

Он подчеркнул, что региональные власти находятся на контакте с МЧС. В настоящий момент угрозы для населенных пунктов нет.

Ранее сообщалось, что запах гари и небольшой смог ощущаются в нескольких районах Москвы.

Отмечалось, что запах с самого утра слышен в районе Крылатское, недалеко от Боровского шоссе, в Зюзине и Можайском. При этом в Солнцеве он становится уловимым в моменты, когда поднимается ветер. Также запах гари ощущается на юго-востоке.

Позже в Рослесхозе сообщили, что небольшое задымление на юге и юго-востоке столицы наблюдалось от локализованного пожара в Рязанской области. Ситуацию с появлением в Москве запаха гари взял на особый контроль городской главк МЧС.