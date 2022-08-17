Запах гари зафиксировали в нескольких районах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Запах гари и небольшой смог ощущаются в нескольких районах Москвы, сообщает ТАСС.

По информации агентства, запах с самого утра слышен в районе Крылатское, недалеко от Боровского шоссе, в Зюзине и Можайском. При этом в Солнцеве он становится уловимым в моменты, когда поднимается ветер. Также запах гари ощущается на юго-востоке.

В департаменте природопользования Москве 24 сообщили, что Мосэкомониторинг проведет замеры и проверит, не превышено ли содержание вредных веществ в атмосфере.

Гидрометцентр России продлил в столице оранжевый уровень погодной опасности из-за жаркой погоды. Период предупреждения продлится до 18:00 17 августа. В дневные часы местами ожидается сильная жара – 30–32 градуса, предупредили синоптики.

По их словам, август по среднемесячной температуре превысил климатическую норму на 2,6 градуса. Температура воздуха в сентябре, в свою очередь, окажется как минимум на 1–2 градуса выше нормы.

