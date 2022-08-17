Без осадков и до 31 градуса тепла ожидается в столичном регионе в среду

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В среду, 17 августа, в столичном регионе сохранится сухая и жаркая погода. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Температура воздуха в Москве составит 29–31 градус тепла, в Подмосковье – 26–31 градус. Ветер будет юго-восточного направления с порывами до 8 метров в секунду.

"Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 30%", – говорится в сообщении.

Метеорологи отмечают, что температура воздуха выше климатической нормы на 5–7 градусов. Москвичам рекомендовали пить больше воды и ограничить физические нагрузки.

В столице из-за жаркой погоды введен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 18:00 среды, 17 августа. По данным синоптиков Гидрометцентра, в дневные часы воздух может прогреться до 32 градусов.

Ранее главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал Москве 24, что смена климатических сезонов – от лета к осени – окажется плавной и комфортной. Первые дни сентября будут "по-августовски" теплыми.

Он добавил, что август по среднемесячной температуре превысил климатическую норму на 2,6 градуса. Температура воздуха в сентябре, в свою очередь, окажется как минимум на 1–2 градуса выше нормы.

