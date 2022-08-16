Воду начали раздавать еще на 4 станциях столичного метро из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов



Раздачу бесплатной питьевой воды организовали еще на 4 станциях столичного метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"По результатам мониторинга температуры на станциях добавляем к списку четыре станции, где с 17:30 раздаем воду: "Сокол", "Аэропорт", "Отрадное", "Водный стадион", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что воду начали раздавать на 8 станциях столичного метрополитена, среди которых "Технопарк", "Выхино", "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская".

Кроме того, получить воду смогут пассажиры на автостанции "Орехово". А ЦППК раздает воду на Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском, Савеловском и Ленинградском вокзалах.

При этом водой будут обеспечивать и на станциях, среди которых – Мытищи, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово и Тушинская.

До этого стало известно, что Гидрометцентр России продлил в столице оранжевый уровень погодной опасности из-за жаркой погоды до 18:00 среды, 17 августа. Период предупреждения продлится с 11:00 до 18:00 17 августа. В дневные часы местами ожидается сильная жара – 30–32 градуса, предупредил Гидрометцентр РФ.