Питьевую воду начали раздавать на станциях метро и вокзалах столицы из-за жары

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жаркая погода держится в Москве уже третий день подряд. Из-за высоких температур на станциях метро и столичных вокзалах вновь начали раздавать питьевую воду. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"Мы делаем все, чтобы ваши поездки были комфортными", – заявили в ведомстве.

Отмечается, что бутылки с водой будут раздавать на восьми станциях метро:

"Технопарк";

"Выхино";

"Студенческая";

"Кутузовская";

"Фили";

"Багратионовская";

"Филевский парк";

"Пионерская".

Кроме того, получить воду смогут пассажиры на автостанции "Орехово". А Центральная пригородная пассажирская компания будет раздавать воду на Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском, Савеловском и Ленинградском вокзалах.

При этом водой будут обеспечивать и на станциях:

Мытищи;

Выхино;

Подольск;

Железнодорожная;

Лобня;

Одинцово;

Тушинская.

Бесплатно раздадут бутилированную питьевую воду из-за жаркой погоды и пассажирам автобусов "Аэроэкспресс". Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Это позволит обеспечить дополнительный комфорт в поездке", – говорится в сообщении.

Уточняется, что получить воду пассажиры смогут в наиболее жаркие часы после 12:00 прямо в экспресс-автобусах, которые курсируют между станцией метро "Ховрино" и аэропортом Шереметьево, а также между станцией метро "Домодедовская" и аэропортом Домодедово.

В пресс-службе добавили, что компания внимательно следит за температурой в поездах, экспресс-автобусах и терминалах. Отмечается, что системы климат-контроля и кондиционирования поддерживают оптимальную температуру в любое время года для комфорта пассажиров.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе 16 августа ожидается до 32 градусов жары. По данным метеорологов, в этот день в столице и области будет переменная облачность и без осадков. Температура воздуха в Москве может составить 29–31 градус, в Подмосковье – 27–32 градуса.

Гидрометцентр России продлил в Москве оранжевый уровень погодной опасности из-за жары до 11:00 среды, 17 августа. При этом в столице и области объявили четвертый класс пожарной опасности. Данное предупреждение будет действовать до 22:00 вторника, 16 августа.