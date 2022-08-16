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Москва 24

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Транспорт

12:40 (обновлено 16.08.2022 13:15)

Питьевую воду начали раздавать на станциях метро и вокзалах столицы из-за жары

транспортпогода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жаркая погода держится в Москве уже третий день подряд. Из-за высоких температур на станциях метро и столичных вокзалах вновь начали раздавать питьевую воду. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"Мы делаем все, чтобы ваши поездки были комфортными", – заявили в ведомстве.

Отмечается, что бутылки с водой будут раздавать на восьми станциях метро:

  • "Технопарк";
  • "Выхино";
  • "Студенческая";
  • "Кутузовская";
  • "Фили";
  • "Багратионовская";
  • "Филевский парк";
  • "Пионерская".

Кроме того, получить воду смогут пассажиры на автостанции "Орехово". А Центральная пригородная пассажирская компания будет раздавать воду на Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском, Савеловском и Ленинградском вокзалах.

При этом водой будут обеспечивать и на станциях:

  • Мытищи;
  • Выхино;
  • Подольск;
  • Железнодорожная;
  • Лобня;
  • Одинцово;
  • Тушинская.

Бесплатно раздадут бутилированную питьевую воду из-за жаркой погоды и пассажирам автобусов "Аэроэкспресс". Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Это позволит обеспечить дополнительный комфорт в поездке", – говорится в сообщении.

Уточняется, что получить воду пассажиры смогут в наиболее жаркие часы после 12:00 прямо в экспресс-автобусах, которые курсируют между станцией метро "Ховрино" и аэропортом Шереметьево, а также между станцией метро "Домодедовская" и аэропортом Домодедово.

В пресс-службе добавили, что компания внимательно следит за температурой в поездах, экспресс-автобусах и терминалах. Отмечается, что системы климат-контроля и кондиционирования поддерживают оптимальную температуру в любое время года для комфорта пассажиров.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе 16 августа ожидается до 32 градусов жары. По данным метеорологов, в этот день в столице и области будет переменная облачность и без осадков. Температура воздуха в Москве может составить 29–31 градус, в Подмосковье – 27–32 градуса.

Гидрометцентр России продлил в Москве оранжевый уровень погодной опасности из-за жары до 11:00 среды, 17 августа. При этом в столице и области объявили четвертый класс пожарной опасности. Данное предупреждение будет действовать до 22:00 вторника, 16 августа.

Синоптики рассказали, как долго продержится тридцатиградусная жара

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