Оранжевый уровень погодной опасности из-за жары продлен в Москве до вечера понедельника

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Оранжевый уровень погодной опасности из-за жаркой погоды продлен в столичном регионе до вечера понедельника, 15 августа, сообщает Гидрометцентр России.

"Очень высокая температура. Период предупреждения с 11:00 до 21:00 15 августа", – отмечается в сообщении.

При этом в столице и области объявили также четвертый класс пожарной опасности. Предупреждение будет действовать до 22:00 вторника, 16 августа.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в Москве 15 августа составит 29–31 градус, в Подмосковье – 26–31 градус. Ветер будет восточного направления с порывами до 8 метров в секунду.

До этого также ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупреждал, что на текущей неделе в Москве ожидается не по сезону знойная погода. Температура будет на 5–7 градусов выше многолетней нормы, а ночами воздух не будет остывать ниже 15–17 градусов.

