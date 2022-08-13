Синоптик рассказал о нетипичной погоде в Москве во второй половине августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вторая половина августа в Москве может оказаться слишком жаркой, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

"Это не рядовая августовская погода: у нас сейчас на 5–6 градусов выше нормы. Так бывает раз в 7–8 лет. Сейчас эти периоды учащаются. В прошлом году период такой погоды оказался не сильно продолжительным, но все-таки был", – отметил он.

По словам синоптика, давать прогнозы относительно третьей декады последнего летнего месяца следует ближе к 20–21 августа. При этом Шувалов ожидает, что после 20- чисел погода не претерпит значительных изменений.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей об аномальной жаре до середины следующей недели. По его словам, температура воздуха в столице превысит климатическую норму на 4–5 градусов в грядущие выходные, 13 и 14 августа.

