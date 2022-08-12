Оранжевый уровень погодной опасности будет действовать в Москве из-за жары

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве с 13 до 17 августа будет действовать оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Кроме того, в этот же период в столице будет действовать повышенный уровень пожароопасности, сообщили в МЧС.

"При пожарной опасности ограничьте выходы на природу, будьте предельно осторожными с огнем. Не разводите костры в лесу и на торфяниках, в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса, лесосеках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев", – сообщили в ведомстве.

Сотрудники МЧС также порекомендовали жителям не бросать на землю горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок. Москвичей также призвали не жечь мусор в лесах и на торфяниках.

Ранее москвичей предупредили об аномальной жаре до середины следующей недели. Температура воздуха в столице превысит климатическую норму на 4–5 градусов в грядущие выходные, 13 и 14 августа, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик ожидает, что жаркая погода в столице продержится до середины следующей недели.