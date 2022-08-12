Москвичей предупредили об аномальной жаре до середины следующей недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Температура воздуха в столице превысит климатическую норму на 4–5 градусов в грядущие выходные, 13 и 14 августа, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Температура на выходных в Москве будет на 4–5 градусов выше нормы. Это с учетом того, что мы используем новые нормы и живем в новом климате", – сообщил он РИА Новости.
Синоптик ожидает, что жаркая погода в столице продержится до середины следующей недели.
Ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что июль в России в этом году по средней температуре воздуха вошел в пятерку самых теплых за всю историю наблюдений. Синоптики подчеркнули, что второй месяц лета стал таким же теплым, как и в 2021 году.
Средняя температура июля в Северном полушарии с точностью до 0,1 градуса повторила показатели 2016, 2019, 2020 и 2021 годов. В Москве средняя температура июля составляет 20,7 градуса, аномалия в этом году достигла 2,5 градуса. За месяц в городе выпало 99 миллиметров осадков, или 118% от нормы.
Синоптики предупредили москвичей о возвращении жары с 12 августа
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