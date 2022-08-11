Прошедший июль в России вошел в пятерку самых теплых за всю историю наблюдений

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Июль в России в этом году по средней температуре воздуха вошел в пятерку самых теплых за всю историю наблюдений, сообщает Гидрометцентр РФ. Синоптики подчеркнули, что второй месяц лета стал таким же теплым, как и в 2021 году.

"Вместе они замыкают пятерку самых теплых июлей за историю наблюдений. Они на 2,4 градуса холоднее рекордно жаркого июля 2010 года", – говорится в сообщении.

Средняя температура июля в Северном полушарии с точностью до 0,1 градуса повторила показатели 2016, 2019, 2020 и 2021 годов. В Москве средняя температура июля составляет 20,7 градуса, аномалия в этом году достигла 2,5 градуса. За месяц в городе выпало 99 миллиметров осадков, или 118% от нормы.

Температура воздуха в Москве на следующей неделе поднимется до 30 градусов, таким образом, в столице будет создан "остров тепла", когда температура в пригороде значительно ниже, чем в центре. Метеорологи рекомендуют не оставаться на солнце длительное время, особенно это касается людей старшего возраста. Кроме того, следует избегать нахождения под солнцем с 11:00 до 15:00.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пообещал москвичам великолепную погоду в выходные. Он уточнил, что уже в четверг, 11 августа, воздух в столице прогреется до 27 градусов тепла, в пятницу днем ожидается 23–28 градусов. В субботу ночью столбики термометров покажут 10–15 градусов, днем – 25–30 градусов, в воскресенье ночью – 11–16 градусов, днем – 24–29.