Синоптик спрогнозировал великолепную погоду в Москве в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пообещал москвичам великолепную погоду в выходные, сообщает RT.

Он уточнил, что уже в четверг воздух в столице прогреется до 27 градусов тепла, в пятницу днем ожидается 23–28 градусов. При этом сохранится северный ветер. В субботу ночью столбики термометров покажут 10–15 градусов, днем – 25–30 градусов, в воскресенье ночью – 11–16 градусов, днем – 24–29.

Синоптик подчеркнул, что температура будет как минимум на 7 градусов выше положенной климатической нормы в августе. Начало следующей недели будет солнечным, однако затем ожидается фронт с грозовыми дождями. Тишковец отметил, что это освежит атмосферу до 23–28 градусов.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что в ближайшие выходные, 13 и 14 августа, прогнозируется температура 25–31 градус. При этом, по ее словам, в начале следующей недели такой характер погоды сохранится. Она добавила, что в начале следующей недели возможны небольшие дожди.

Депздрав Москвы призвал жителей столицы не находиться долго под солнцем, а также напомнил о возможности проверить свое состояние в павильонах "Здоровая Москва".