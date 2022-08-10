Температура в столичном регионе заметно повысится к выходным – Гидрометцентр

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В выходные прогнозируется температура 25–31 градус. В начале следующей недели такой характер погоды сохранится, сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

В частности, по словам синоптика, в среду днем прогнозируется 22–24 градуса, в четверг – 24–26 градусов, в пятницу – 26–28 градусов, в субботу – 25–30 градусов, в воскресенье – 26–31 градус.

Она добавила, что в начале следующей недели возможны небольшие дожди.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что температура до 28 градусов тепла и погода без осадков ожидаются в Москве в выходные, 13 и 14 августа. По словам синоптика, температурные показатели вновь будут превышать климатическую норму на 3–4 градуса.

Она также пояснила, что 8 и 9 августа атмосферный фронт будет влиять на погоду в Московском регионе. Так, в понедельник, 8 августа, в столице возможен кратковременный дождь с грозой.

