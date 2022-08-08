Жителей столицы предупредили о грозе до вечера 9 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве ожидается гроза с вечера понедельника, 8 августа, до вечера вторника, 9 августа. Об этом жителей столицы предупредило ГУ МЧС по Москве.
"В период с 21:00 8 августа до 21:00 9 августа в Москве ожидается кратковременный дождь, местами гроза, количество осадков – до 14 миллиметров, при грозе порывы ветра – 14–17 метров в секунду", – говорится в сообщении.
Автомобилистов призвали снизить скорость на время непогоды и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, им также посоветовали не парковать транспортные средства под деревьями. Пешеходов попросили обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что температура до 28 градусов тепла и погода без осадков ожидаются в Москве в выходные, 13 и 14 августа. По словам синоптика, температурные показатели вновь будут превышать климатическую норму на 3–4 градуса.
Она также пояснила, что 8 и 9 августа атмосферный фронт будет влиять на погоду в Московском регионе. Так, в понедельник, 8 августа, в столице возможен кратковременный дождь с грозой.
Дожди в Москве продлятся до 10 августа – Гидрометцентр
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