Жителей столицы предупредили о грозе до вечера 9 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве ожидается гроза с вечера понедельника, 8 августа, до вечера вторника, 9 августа. Об этом жителей столицы предупредило ГУ МЧС по Москве.

"В период с 21:00 8 августа до 21:00 9 августа в Москве ожидается кратковременный дождь, местами гроза, количество осадков – до 14 миллиметров, при грозе порывы ветра – 14–17 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Автомобилистов призвали снизить скорость на время непогоды и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, им также посоветовали не парковать транспортные средства под деревьями. Пешеходов попросили обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что температура до 28 градусов тепла и погода без осадков ожидаются в Москве в выходные, 13 и 14 августа. По словам синоптика, температурные показатели вновь будут превышать климатическую норму на 3–4 градуса.

Она также пояснила, что 8 и 9 августа атмосферный фронт будет влиять на погоду в Московском регионе. Так, в понедельник, 8 августа, в столице возможен кратковременный дождь с грозой.