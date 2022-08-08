Москвичам показали, какая погода установилась в разных частях города

Как сообщили синоптики, 8 августа в московском регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами могут пройти кратковременные дожди. С помощью городских камер можно отследить, какая обстановка в данный момент в разных частях Москвы.

Например, на Волгоградском проспекте небо уже затянуто тучами, но дождя пока нет. На Люблинской улице также серое небо, без осадков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.