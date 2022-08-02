Очередь в магазин H&M в "Метрополисе" выстроилась от входа в ТЦ

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В московском торговом центре "Метрополис" очередь в магазин одежды H&M начинается от самого входа в комплекс. Об этом пишет РИА Новости.

Открытие магазина вызвало ажиотажный спрос. Отмечается, что образовавшаяся очередь двигается медленно.

Также заработал магазин H&M Home, в котором можно приобрести товары для дома. Сейчас покупателей запускают внутрь по 10–12 человек.

Во вторник, 2 августа, в столице начали открываться магазины H&M. Так, точки сети заработали в торговых центрах "Авиапарк" и "Метрополис".

Ранее сообщалось, что стоимость одежды в магазинах не изменилась. Кроме того, несмотря на заявление компании о том, что распродажи не будет, в самом магазине есть специальная вешалка, где размещена одежда в ценовом диапазоне от 150 рублей, а на соответствующей табличке написано Sale.

Покупатели могут приобрести весеннюю и летнюю коллекции. Кроме того, на кассах магазинов предлагают обменять ранее полученные подарочные сертификаты обратно на деньги, поскольку покупатели лишились возможности оплатить ими часть товаров.