Очередь в магазин H&M в "Метрополисе" выстроилась от входа в ТЦ

Фото: телеграм-канал Shot
В московском торговом центре "Метрополис" очередь в магазин одежды H&M начинается от самого входа в комплекс. Об этом пишет РИА Новости.
Открытие магазина вызвало ажиотажный спрос. Отмечается, что образовавшаяся очередь двигается медленно.
Также заработал магазин H&M Home, в котором можно приобрести товары для дома. Сейчас покупателей запускают внутрь по 10–12 человек.
Во вторник, 2 августа, в столице начали открываться магазины H&M. Так, точки сети заработали в торговых центрах "Авиапарк" и "Метрополис".
Ранее сообщалось, что стоимость одежды в магазинах не изменилась. Кроме того, несмотря на заявление компании о том, что распродажи не будет, в самом магазине есть специальная вешалка, где размещена одежда в ценовом диапазоне от 150 рублей, а на соответствующей табличке написано Sale.
Покупатели могут приобрести весеннюю и летнюю коллекции. Кроме того, на кассах магазинов предлагают обменять ранее полученные подарочные сертификаты обратно на деньги, поскольку покупатели лишились возможности оплатить ими часть товаров.
H&M не подготовил особых скидок к открытию магазинов в РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: