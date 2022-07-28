В Минпромторге сообщили о намерении H&M продать свой бизнес в РФ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Шведская компания Hennes&Mauritz (H&M) приняла решение продать свой бизнес в России, сообщает Минпромторг РФ.
"H&M принято решение выставить свой бизнес в России на продажу. Обращаем внимание, что покупатель может быть и не из России, возможность для захода на рынок могут рассмотреть и игроки из дружественных стран", – приводит РИА Новости сообщение министерства.
В ведомстве отметили, что приобретающим активы ушедших компаний инвесторам оказывается поддержка со стороны государства. Российские власти также готовы вести диалог с зарубежными компаниями.
Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что H&M продает бизнес в России, в том числе запасы товаров на 210 миллионов долларов.
В число выставленных на продажу активов входит портфель прав аренды примерно на 170 магазинов в 65 городах РФ, распределительный центр, а также запасы товаров на 30 недель оценочной стоимостью в 210 миллионов долларов.
H&M приостановила все продажи в России в начале марта на фоне ситуации на Украине.
18 июля стало известно, что шведская сеть прекратит деятельность в России. Поводом для такого решения были названы операционные проблемы и неопределенность.
Компания H&M начала искать покупателя российского бизнеса – СМИ
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