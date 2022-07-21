H&M не будет проводить распродажу из-за ухода с российского рынка

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Шведская торговая сеть Hennes&Mauritz (H&M) не будет проводить распродажу в связи с уходом из России, сообщается на сайте ретейлера.

"Мы планируем открывать наши магазины поэтапно в течение августа. Магазины будут работать в штатном режиме, товары будут продаваться по полной цене", – говорится в заявлении.

В компании уточнили, что магазины будут открыты на ограниченный промежуток времени, пока большая часть стока не будет распродана. Кроме того, интернет-магазин H&M будет закрыт, приобрести вещи получится только в физических торговых точках.

Ранее сообщалось, что H&M не будет анонсировать точную дату начала распродажи в своих магазинах.

H&M приостановила все продажи в России в начале марта на фоне ситуации на Украине.

В понедельник, 18 июля, стало известно, что шведская сеть прекратит деятельность в России. Поводом для такого решения были названы операционные проблемы и неопределенность.

