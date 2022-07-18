H&M не планирует анонсировать точную дату начала распродажи в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Ретейлер H&M не будет анонсировать точную дату начала распродажи в своих магазинах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.
В понедельник, 18 июля, стало известно, что шведская сеть прекратит деятельность в России. Поводом для такого решения были названы операционные проблемы и неопределенность.
Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев отметил, что многие россияне могут принять участие в распродаже ретейлера. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
"Наверное, уже сливки сняты, но все равно остаются люди, которые участвуют в такого рода акциях. Всегда кто-то что-то не докупил, не успел. Если они снизят цены, то у нас есть любители что-то купить за полцены, независимо от того, нужно им это или не нужно", – объяснил эксперт.
Беляев подчеркнул, что для России важно, что компания H&M не была производителем, поэтому может быть заменена другим торговым предприятием.
Розничная сеть торговли одеждой Hennes&Mauritz (H&M) приостановила продажи в России еще в начале марта из-за ситуации на Украине. На фоне закрытия торговых точек в компании сообщили, что окажут поддержку увольняемым сотрудникам.
Пресс-служба компании H&M опровергла информацию о начале распродаж 1 августа
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