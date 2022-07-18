Точного числа открытия H&M для распродажи в августе еще нет – компания

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В компании H&M сообщили, что у распродажи в фирменных магазинах сети нет конкретной даты начала, но сам процесс запустится в августе. Об этом сообщает РИА Новости.

"Дата, которую я сообщил ранее, была неверной. Детали уточняются, и мы ожидаем открытия магазинов в августе", – рассказал представитель компании в беседе с информагентством.

По информации источника, распродажи пройдут во всех магазинах бренда H&M Group.

Ранее РИА Новости сообщали, что финальная распродажа продукции бренда начнется 1 августа, при этом магазины будут открывать постепенно.

Сотрудникам сети пообещали после индивидуальной беседы предоставить компенсационный пакет в связи с закрытием розничных магазинов. О последнем рабочем дне работников будут предупреждать за 30 дней до окончательного закрытия конкретной торговой точки.

Розничная сеть торговли одеждой Hennes&Mauritz (H&M) приостановила все продажи в России в начале марта на фоне ситуации на Украине.

В понедельник, 18 июля, стало известно, что шведская сеть прекратит деятельность в России. Поводом для такого решения были названы операционные проблемы и неопределенность.