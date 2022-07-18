H&M позаботится об увольняемых из-за ухода компании из РФ сотрудниках

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Шведская торговая сеть Hennes&Mauritz (H&M), принявшая решение покинуть рынок РФ, пообещала позаботиться об увольняемых работниках компании, сообщает ТАСС.

"Мы сделаем все возможное, чтобы покинуть Россию ответственным образом, уделяя в ближайшие месяцы особое внимание тому, чтобы расставание с нашими местными коллегами было справедливым, и заботясь о них", – отметили в пресс-службе.

При этом о наличии потенциальных покупателей активов H&M в РФ в компании комментариев не дали.

Ранее сообщалось, что шведская торговая сеть Hennes&Mauritz (H&M) решила прекратить деятельность в России.

В компании подчеркнули, что решили начать процесс сворачивания бизнеса в стране, учитывая текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее. Ожидается, что Н&M на время возобновит работу, проведет распродажу в своих магазинах в России и после этого окончательно уйдет из страны.

Розничная сеть торговли одеждой Hennes&Mauritz (H&M) приостановила все продажи в России в начале марта на фоне ситуации с Украиной.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

