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В России распродажа товаров шведской торговой сети Hennes&Mauritz (H&M) может начаться в течение двух недель. Такое мнение выразил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин, сообщает газета "Известия".

Он пояснил, у H&M на территории России 130 магазинов, которые расположены в торговых центрах. Сама компания еще не уведомила ТЦ о том, что закрывает свои магазины.

В понедельник, 18 июля, стало известно, что H&M решила прекратить деятельность в России. В компании подчеркнули, что решили начать процесс сворачивания бизнеса в стране, учитывая текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее.

Генеральный директор H&M Group Хелена Хельмерссон заявила, что компания не может продолжать деятельность в России в текущих условиях.

Розничная сеть торговли одеждой Hennes&Mauritz (H&M) приостановила все продажи в России в начале марта на фоне ситуации с Украиной.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

