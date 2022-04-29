В H&M опровергли информацию об открытии магазинов в России

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H&M опровергла слухи ряда СМИ об открытии магазинов в России в середине мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Там отметили, что магазины в РФ остаются временно закрытыми с 3 марта 2022 года.

Ранее появилась информация об открытии магазинов Zara в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и других городах России. Сообщалось, что магазины откроют 1 мая.

Позже в клиентской службе Zara заявили, что пока нет точной информации об открытии торговых точек в России. В компании отметили, что на сайте произошла техническая ошибка.

