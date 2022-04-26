Стала известна дата открытия магазинов Zara в городах России

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Магазины сети Zara, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Воронеже и других городах, откроются 1 мая.

Из расписания работы, размещенном на сайте компании, следует, что торговые точки будут принимать посетителей с 10:00 до 22:00. При этом официального заявления о возобновлении работы магазинов от Zara не поступало.

Ранее управляющий испанской сети магазинов одежды Inditex, владеющей брендами Zara и Bershka, Оскар Гарсиа Масейрас заявил о намерении возобновить деятельность в РФ. По его словам, в настоящее время компания следит за развитием ситуации на Украине.

5 марта стало известно, что Inditex временно прекращает работу на территории России. Закрылись магазины и онлайн-торговля брендов Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho. Всего компания приостановила свою деятельность в 502 магазинах, из которых 86 – Zara.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

