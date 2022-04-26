В клиентской службе Zara опровергли информацию об открытии магазинов в РФ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
В клиентской службе Zara заявили, что точной информации об открытии торговых точек в городах России пока нет.
"К сожалению, произошла техническая ошибка на сайте. Приносим свои извинения", – сообщили Москве 24 в компании.
Ранее появилась информация, что магазины сети Zara, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Воронеже и других городах, откроются 1 мая. Сообщалось, что торговые точки будут принимать посетителей с 10:00 до 22:00.
5 марта стало известно, что Inditex временно прекращает работу на территории России. Закрылись магазины и онлайн-торговля брендов Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho. Всего компания приостановила свою деятельность в 502 магазинах, из которых 86 – Zara.
В апреле управляющий сетью Inditex Оскар Гарсиа Масейрас заявил о намерении возобновить деятельность в РФ. По его словам, в настоящее время компания следит за развитием ситуации на Украине.
Zara опровергла открытие магазинов 1 мая
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: