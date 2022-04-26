В клиентской службе Zara опровергли информацию об открытии магазинов в РФ

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В клиентской службе Zara заявили, что точной информации об открытии торговых точек в городах России пока нет.

"К сожалению, произошла техническая ошибка на сайте. Приносим свои извинения", – сообщили Москве 24 в компании.

Ранее появилась информация, что магазины сети Zara, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Воронеже и других городах, откроются 1 мая. Сообщалось, что торговые точки будут принимать посетителей с 10:00 до 22:00.

5 марта стало известно, что Inditex временно прекращает работу на территории России. Закрылись магазины и онлайн-торговля брендов Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho. Всего компания приостановила свою деятельность в 502 магазинах, из которых 86 – Zara.

В апреле управляющий сетью Inditex Оскар Гарсиа Масейрас заявил о намерении возобновить деятельность в РФ. По его словам, в настоящее время компания следит за развитием ситуации на Украине.