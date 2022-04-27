В Петербурге установили композицию из букв названий ушедших из РФ брендов

Фото: телеграм-канал SHOT

В центре Санкт-Петербурга установили композицию в виде слова ZAMESTIM, составленную из первых букв названий ушедших из России брендов, передает РИА Новости.

В ширину инсталляция занимает восемь метров. Буквы символизируют сеть магазинов одежды Zara, производителя спортивных товаров Adidas, сети фастфуда McDonald's, производителя электроники Epson.

Кроме того, в составе композиции буквы, отсылающие к бренду машин Skoda, нефтегазовой компании TоtalEnergies, магазину товаров для дома IKEA и бренду шоколадных батончиков MilkyWay.

В вечернее время инсталляция, посвященная импортозамещению, будет подсвечиваться. Авторы данной работы не называются.

Ранее стало известно, что в Москве запустили сервис "Свои технологии", объединяющий различные меры по поддержке компаний, участвующих в импортозамещении. Услуга предоставляется на платформе i.moscow инновационного кластера столицы.