Цифровой сервис для поддержки импортозамещения запустили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Платформа i.moscow инновационного кластера столицы запустила сервис "Свои технологии", объединяющий различные меры по поддержке компаний, участвующих в импортозамещении, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

"В новом разделе на платформе i.moscow собраны все существующие в городе инструменты для импортозамещения. Это не только меры финансовой поддержки, но и сервисы по поиску партнеров, специалистов, помещений, технологий и инвестиций. Сейчас там представлены 11 программ, их список будет пополняться", – рассказала Сергунина.

Уточняется, что продукты и услуги российских компаний собрали в разделе "Маркетплейс Москвы", на сегодняшний день он объединяет более 500 тысяч продуктов и порядка 100 тысяч услуг.

На платформе также был представлен сервис подбора помещений в аренду для локализации производства, а на "Карте инновационных решений" собрали технологии, которые готовы к внедрению, а также запросы на поиск продуктов и сервисов для столицы.

Среди инструментов имеется и "Биржа контрактного производства", созданная для поиска заказов и подрядчиков в любом российском регионе. Отмечается, что "Биржа" гарантирует возможность выбрать лучшее предложение по стоимости, датам и логистике. Кроме того, благодаря данному сервису представители бизнеса могут выпускать товары без дополнительных вложений, а потенциальные исполнители – загружать свободные мощности и получать дополнительную прибыль.

Если предприятиям не удалось найти нужную поддержку самим, они могут обратиться к разделу "Поиск партнеров". Решение позволяет оформить заявку на поиск технологии, экспертов, инвестиций и справиться с другими производственными задачами.

В сервисе "Свои технологии" на i.moscow также собраны все имеющиеся меры финансовой поддержки технологического предпринимательства от столичного правительства. Среди них – грант в размере 75 тысяч рублей за патентование изобретения в РФ не позднее 12 месяцев до дня подачи заявки, грант в размере до 2 миллионов рублей на пилотное тестирование инноваций в столице, инновационный ваучер, с помощью которого можно оплатить до 70% расходов, но не более 2 миллионов рублей за патентование изобретений за границей, возврат до 50% расходов на покупку оборудования, лизинг и уплату процентов по кредитам.

Ранее Московский инновационный кластер и "Росатом" запустили конкурс технологических стартапов. Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, проекты в области импортозамещения, ориентированные на российский рынок, смогут получить гранты до пяти миллионов рублей.

Отмечалось, что испытания будут проходить по таким направлениям, как электроника, станкостроение и робототехника, металлургия, цифровой инжиниринг, водородная энергетика, аддитивные технологии и другим.

